Для регистрации самозанятости наличие прописки не нужно

Зарегистрироваться в качестве самозанятого может любой россиянин. Причем иметь постоянную прописку или регистрацию по месту пребывания не надо.

Такой ответ дан в письмо ФНС от 15.07.2021 № ЕД-17-14/184@.

Как отметили налоговики, встать на учет в качестве плательщика НПД можно при одновременном соблюдении следующих условий:

российское гражданство;

в регионе есть возможность применения НПД.

То есть наличие отметки в паспорте о постоянном месте жительства или справки о месте пребывания не требуется.

А вот встать на учет в качестве ИП в этом случае уже не получится. Читать – тут.