Мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах. И берут на них кредиты

Злоумышленники начали взламывать учетные записи Госуслуг, менять номера телефонов и адреса электронных почт, а потом брать через них кредиты.

О новом способе мошенничества рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица.

Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — отметил Ульянов.

Цитата по «РБК».

По информации издания, руководитель Zecurion надеется, что на Госуслугах появится возможность ограничить действия, которые можно будет сделать через учетную запись. А принимать решение будет уже сам человек. Так как полностью исключить возможность взлома, видимо, никак не получится.