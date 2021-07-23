Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах. И берут на них кредиты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

Злоумышленники начали взламывать учетные записи Госуслуг, менять номера телефонов и адреса электронных почт, а потом брать через них кредиты.

О новом способе мошенничества рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица.

Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — отметил Ульянов.

Цитата по «РБК».

По информации издания, руководитель Zecurion надеется, что на Госуслугах появится возможность ограничить действия, которые можно будет сделать через учетную запись. А принимать решение будет уже сам человек. Так как полностью исключить возможность взлома, видимо, никак не получится.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить