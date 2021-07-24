80% сотрудников привиты или переболели ковидом? Коллективный иммунитет достигнут

Только если в компании не менее 80% сотрудников сделают себе прививку или переболеют ковидом, можно говорить о коллективном рабочем иммунитете.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и Минтруде.

Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации – читать тут.

В количество 80% включаются вакцинированные и переболевшие ковидом. Причем, не более 6 месяцев назад.

В 20% непривитых могут быть отнесены:

сотрудники с медотводом;

проходящие обучение с отрывом от работы (все время плохой эпидемобстановки в регионе);

декретницы (отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком);

сотрудники, находящиеся в простоях или отстраненные;

работники-студенты, в том числе находящиеся в неоплаченном отпуске для сдачи вступительных экзаменов;

сотрудники, находящиеся в неоплачиваемом отпуске длительное время;

работники, которые находятся на больничном (все время плохой эпидемобстановки в регионе);

командированные за границу сотрудники.

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