80% сотрудников привиты или переболели ковидом? Коллективный иммунитет достигнут

Только если в компании не менее 80% сотрудников сделают себе прививку или переболеют ковидом, можно говорить о коллективном рабочем иммунитете.
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и Минтруде.
Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации – читать тут.
В количество 80% включаются вакцинированные и переболевшие ковидом. Причем, не более 6 месяцев назад.
В 20% непривитых могут быть отнесены:
- сотрудники с медотводом;
- проходящие обучение с отрывом от работы (все время плохой эпидемобстановки в регионе);
- декретницы (отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком);
- сотрудники, находящиеся в простоях или отстраненные;
- работники-студенты, в том числе находящиеся в неоплаченном отпуске для сдачи вступительных экзаменов;
- сотрудники, находящиеся в неоплачиваемом отпуске длительное время;
- работники, которые находятся на больничном (все время плохой эпидемобстановки в регионе);
- командированные за границу сотрудники.
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