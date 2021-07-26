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За ошибки обособки по персональным данным в 2-НДФЛ ответит головная компания

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Рубрика Обособленные подразделения, филиалы
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Обособленное подразделение не отвечает за допущенные ошибки по персональным данным работников в отчетности по НДФЛ. К ответственности привлекут головную организацию.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@.

По мнению налоговиков, налоговым агентом по НДФЛ является головная организация, то есть само юрлицо, а не обособленное подразделение или филиал.

Филиал или обособка действуют от имени головной компании и на основании выделенного им имущества. Значит они — не отдельная компания, которая может нести ответственность.

Ответственность за ошибки персональных данных в 2-НДФЛ несет головная компания. А само нарушение рассматривается той налоговой, где располагается обособка или филиал.

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