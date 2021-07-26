Работодатель может удержать стоимость обучения. Но только если в договоре прописан срок

Работодатель имеет право удержать у сотрудника стоимость обучения, если он уволится раньше срока. Но только в том случае, если такой срок прописан в договоре.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

При увольнении без уважительных причин или при отказе от работы по новой специальности после обучения компания имеет право удержать с работника расходы на обучение.

Но только в том случае, если обязательный срок, который сотрудник должен отработан, прописан в договоре.

При отсутствии такого срока, по мнению Роструда, работодатель лишается права требовать с работника возмещения затрат на обучение в случае увольнения.