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Работодатель может удержать стоимость обучения. Но только если в договоре прописан срок

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель имеет право удержать у сотрудника стоимость обучения, если он уволится раньше срока. Но только в том случае, если такой срок прописан в договоре.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

При увольнении без уважительных причин или при отказе от работы по новой специальности после обучения компания имеет право удержать с работника расходы на обучение.

Но только в том случае, если обязательный срок, который сотрудник должен отработан, прописан в договоре.

При отсутствии такого срока, по мнению Роструда, работодатель лишается права требовать с работника возмещения затрат на обучение в случае увольнения.

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