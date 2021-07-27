📠 Полиция вернула похищенную ККТ. Как исключить ее из реестра похищенных и утерянных

ККТ была похищена, но потом полиция ее нашла и вернула. В этом случае можно исключить кассу из реестра похищенных или утерянных ККТ.
Такого мнения придерживается ФНС в письме от 06.04.2021 № АБ-4-20/4607@.
Как отметили налоговики, если касса была снята с учета из-за похищения или утери, то никакие уже действия с этой ККТ производить нельзя. В том числе и исключить из реестра «похищен» или «потерян».
Но ФНС готова пойти на встречу компании, если кассу вернули правоохранительные органы.
Для исключения из реестра «похищен» или «потерян» в этом случае надо предоставить налоговикам:
- все фискальные данные, сформированные с применением ККТ;
- отчет о закрытии фискального накопителя;
- документы, подтверждающие потерю кассы;
- документы, подтверждающие возврат ККТ правоохранительными органами.
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