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📠 Полиция вернула похищенную ККТ. Как исключить ее из реестра похищенных и утерянных

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Рубрика Онлайн-кассы
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ККТ была похищена, но потом полиция ее нашла и вернула. В этом случае можно исключить кассу из реестра похищенных или утерянных ККТ.

Такого мнения придерживается ФНС в письме от 06.04.2021 № АБ-4-20/4607@.

Как отметили налоговики, если касса была снята с учета из-за похищения или утери, то никакие уже действия с этой ККТ производить нельзя. В том числе и исключить из реестра «похищен» или «потерян».

Но ФНС готова пойти на встречу компании, если кассу вернули правоохранительные органы.

Для исключения из реестра «похищен» или «потерян» в этом случае надо предоставить налоговикам:

  • все фискальные данные, сформированные с применением ККТ;
  • отчет о закрытии фискального накопителя;
  • документы, подтверждающие потерю кассы;
  • документы, подтверждающие возврат ККТ правоохранительными органами.

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