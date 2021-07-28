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Мошенники начали подделывать сайты банков

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Рубрика Мошенничество
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За первое полугодие 2021 года было выявлено 3 258 подложных сайтов банков. На внешний вид они почти не отличаются от официальных сайтов, но есть расхождения в адресной строке.

О новом способе мошенничества рассказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин:

«За 2020 год нашими экспертами было выявлено 4 323 сайта, маскирующихся под известные кредитные организации. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов. Уже сейчас экспертами выявлено 3 258 подобных сайтов, что составляет 75% от объема прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%», — отметил Волошин.

Цитата по «РИА Новости».

Внешне подложный сайт никак не отличается от официального, одинаковый дизайн и интерфейс. Человек, как обычно, вводил логин и пароль для входа в личный кабинет. Но злоумышленники могут просить перевести деньги с карты на карту или ввести данные карты.

Евгений Волошин также рассказал, как можно обезопасить себя, сообщает издание:

  • проверять название банка в адресной строке;
  • следить за префиксом HTTPS в адресной строке (обязателен для всех банков);
  • проверять ошибки и предупреждения системы безопасности при переходе на сайт;
  • не переходить по сомнительным ссылкам или предложениям из контекстной рекламы.

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