Положение по СУОТ и порядок обучения по охране труда будут действовать до 1 марта 2022 года

Скорректирован перечень нормативно-правовых актов, временно не подпадающих под «регуляторную гильотину».
Принято постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1233.
В частности, до 1 марта 2022 года продлено действие:
- постановления Министерства труда и социальной защиты № 1, Министерства образования № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
- приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
Таким образом, разрабатывая положение о СУОТ (не путайте с СОУТ), надо руководствоваться вышеназванным нормативным актом.
Как составить положение об организации работы по охране труда
Напомним, с 1 марта 2022 года вступают в силу масштабные поправки в ТК в части охраны труда, внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ.