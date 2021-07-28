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Положение по СУОТ и порядок обучения по охране труда будут действовать до 1 марта 2022 года

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Рубрика Охрана труда
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Скорректирован перечень нормативно-правовых актов, временно не подпадающих под «регуляторную гильотину».

Принято постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1233.

В частности, до 1 марта 2022 года продлено действие:

  • постановления Министерства труда и социальной защиты № 1, Министерства образования № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
  • приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

Таким образом, разрабатывая положение о СУОТ (не путайте с СОУТ), надо руководствоваться вышеназванным нормативным актом.

Как составить положение об организации работы по охране труда

Напомним, с 1 марта 2022 года вступают в силу масштабные поправки в ТК в части охраны труда, внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ.

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