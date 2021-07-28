Аутсорсеры не понимают, как можно вбивать отчеты вручную. А что здесь такого странного?

Бухгалтеры-аутсорсеры в шоке, что в некоторых компаниях отчеты могут забиваться руками. Хотя не все согласны с этим, считая, что это дело каждого.

Обсуждение на эту темы проходит в «Красном уголке бухгалтера»:

«Уважаемые коллеги-аутсорсеры. Столкнулась с ситуацией, когда в компании приходящий бухгалтер набивает отчёты (все) в сбис руками и отправляет. Это типично? Так работодатель-заказчик экономит?».

Кто-то отметил, что не понимает, как можно набивать отчеты руками:

«Бред какой то — ногами, руками — на отвяжись? Наладьте учет в 1С — и будет вам счастье. Но программу всегда приходиться проверять — руками и головой».

Были и те, кто сказал, что тоже забивает отчеты вручную, за исключением некоторых. Да и отнести лично в налоговую может:

«Я набиваю отчеты в СБИС руками, за исключением НДС. Более того, в некоторых организациях я эти отчеты набиваю в налогоплательщике и отношу в налоговую ногами!».

У других проблема с 1С. Ну. Приходится и руками вбивать:

«Мы так и не смогли настроить 6-НДФЛ в 1С».

А кто-то отметил, что это просто экономия на лицензированной 1С или ее обновлении:

«Так, поди, не обновляют 1С. Экономят. И на обновлениях, да и поддержке».

Один комментатор сделал отличный вывод. Аутсорсеры — профи. А вот обычным бухгалтерам простителен любой выбор заполнения отчетов:

«Аутсорсеры как правило лучше знают учёт и формы: им приходится по 20 фирмам отчитываться. И в отличие от бухгалтера аутсорсеру не комильфо, потупив глазками „...мне 1с так посчитала, я и сдала...“, ну а проверять дольше, чем сделать самому».