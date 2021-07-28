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ФСС обещает платить пособие беременным, которые встали на учет до 1 июля. Но на деле не все гладко

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Рубрика Декретный отпуск
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Начиная с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначает и выплачивает ПФР независимо от того, работает женщина или нет.

При этом ФСС будет продолжать выплачивать единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности застрахованным женщинам, которые встали на учет до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает отделение ФСС по г. Москве.

Отметим, что на практике складывается иная ситуация. Так, например, наша читательница из Москвы жаловалась, что на реестр с указанным в нем пособием за ранние сроки пришел отказ. В ФСС заявили, что после 01.07.21 не выплачивают это пособие. И значение имеет не дата постановки на учет, а дата выдачи справки, которая обычно совпадает с датой выдачи больничного по БиР.

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