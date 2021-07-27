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ФСС больше не платит пособие за учет в ранние сроки беременности, даже если постановка на учет была до 1 июля

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Рубрика Социальные пособия
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Работодатель направил в этом месяце в ФСС реестр на выплату пособия по беременности и родам и пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности, но получил отказ по второму пособию.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Беременная женщина встала на учет в марте, а больничный по БиР и справку о ранних сроках ей выдали в июле.

ФСС отказал в пособии, потому что с 1 июля оно отменено (Федеральный закон от 26.05.2021 года № 151-ФЗ).

Как поясняет ФСС, будет выплачивать единовременное пособие в случае, если до 1 июля 2021 года у женщины возникло право на его получение, при соблюдении следующих условий:

1. Женщина встала на учет в медицинской организации не позднее 12 недель беременности;

2. Женщина встала на учет в медицинской организации до 30 июня включительно;

3. Женщина оформила справку в медицинской организации о постановке на ранних сроках.

В данном случае первые два условия соблюдены, но справка датирована июлем.

Напомним, с 1 июля выплату пособий беременных за учет в ранние сроки осуществляет ПФР. Его платят только малоимущим. Размер пособия — 50 % прожиточного минимума.

Готовы правила выплаты пособий беременным и матерям-одиночкам

Автор темы в форуме переживает, что женщина в итоге не получит пособие ни от ФСС, ни от ПФР.

Однако ПФР разъясняет, что выплаты будут и тем женщинам, которые встали на учет до июля. Причем неважно, получала ли женщина старое пособие на работе или нет. Ей назначат новое пособие в ПФР (если она малоимущая).

Обсуждение происходит в теме форума «Отказ в выплате пособия до 12 недель».

А в вашей компании в этом месяце кто-то уходил в декрет и приносил справку о ранних сроках?

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