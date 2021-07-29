При отправке налогового платежа, банки начали оповещать компании о том, что контрагент — неблагонадежный. Причина — много арбитражных дел. А вы такое встречали?
Об этом рассказал один из подписчиков «Красного уголка бухгалтера»:
«Очень смешно!!!! Оформляю налоговый платёж, банк-клиент встревоженно сигнализирует о неблагонадежности получателя платежа: „Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика“. Может, проявить должную осмотрительность и не платить им больше никогда?»
Все приняли эту информацию «на ура». Многие подтвердили, что у них так же:
«Тоже обратила внимание. Видать, неблагонадежный клиент :-)».
Кто-то отметил, что у них такое при уплате страховых взносов:
«Тоже заметила такое при оплате страховых взносов. Банк ВТБ».
Другие сказали, что и Сбер информирует об этом:
«Да-да! и в Сбере так же „красный“ светофор».
А кто-то сказал, что предупреждение выскакивает на ФСС:
«У всех банков ФСС желтенький».
Некоторые просто повеселились:
- «Змея укусила себя за хвост».
- «Маразм крепчал».
- «Рассмешили»