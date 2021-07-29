При отправке налогового платежа, банки начали оповещать компании о том, что контрагент — неблагонадежный. Причина — много арбитражных дел. А вы такое встречали?

Хотя, если задуматься, банки плохого не посоветуют. Ведь правда, ошибешься в платежке — долго будешь возвращать деньги.

Об этом рассказал один из подписчиков «Красного уголка бухгалтера»:

«Очень смешно!!!! Оформляю налоговый платёж, банк-клиент встревоженно сигнализирует о неблагонадежности получателя платежа: „Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика“. Может, проявить должную осмотрительность и не платить им больше никогда?»

Все приняли эту информацию «на ура». Многие подтвердили, что у них так же:

«Тоже обратила внимание. Видать, неблагонадежный клиент :-)».

Кто-то отметил, что у них такое при уплате страховых взносов:

«Тоже заметила такое при оплате страховых взносов. Банк ВТБ».

Другие сказали, что и Сбер информирует об этом:

«Да-да! и в Сбере так же „красный“ светофор».

А кто-то сказал, что предупреждение выскакивает на ФСС:

«У всех банков ФСС желтенький».

Некоторые просто повеселились: