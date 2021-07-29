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Сотрудника с медотводом отстранять нельзя, а привить надо уже 80%

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Работодатель не имеет права отстранять от работы сотрудников, у которых есть медсправка о наличии противопоказаний к вакцинации против ковида. Такие работники включаются в 20% невакцинированных.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если работник принес медотвод от прививки против ковида, отстранять его нельзя. А вот что делать дальше, решает сам работодатель.

Или переводит такого сотрудника на удаленку по возможности, или оставляет работать в том же режиме, что был раньше.

А что самое интересное, Роструд заговорил о вакцинации не 60% сотрудников, а 80%, ссылаясь на рекомендации Минтруда и Роспотребнадзора. Хотя это только рекомендация, а не обязанность.

пао

80% сотрудников привиты или переболели ковидом? Коллективный иммунитет достигнут — читать тут.

Например, в постановлении главного санитарного врача по г. Москве указано, что вакцинировать надо 60%, но не 80%.

Ну что, друзья, ждем-с повышения процента вакцинированных на законодательном уровне.

Работодатель может не отстранять непривитых. Но только если 60% сотрудников вакцинировались — читать тут.

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