Мошенники начали звонить обращавшимся на горячие линии госорганов

Злоумышленники каким-то образом получили базу телефонных номеров звонивших в колл-центры госорганов. И под видом посреднических компаний предлагают помощь или услуги.

Об этом рассказали общественники портала «Мошеловка», сообщают «Известия».

Телефонные звонки о новых мошенниках начали поступать в «Мошеловку» с середины июля. Сейчас количество таких звонков составляет порядка 700.

Люди сообщают, что им звонили после обращений на горячие линии ПФР, портала Госуслуги, медучреждений, Минфина и ЦБ.

Вот один из примеров:

«Одному информатору позвонили в 6 утра и сообщили, что пожилой родственник, который действительно на тот момент находился в больнице, скончался. До полудня дозвониться до врачей не могли.

И все это время мошенники звонили и предлагали заключить договор на обслуживание погребения дедушки. А также просили перевести аванс, ссылаясь на то, что ритуальные службы перегружены и надо действовать быстрее.

Хорошо, что все же до врачей получилось дозвониться. Родственники узнали, что дедушка жив», — рассказали в «Мошеловке».

Информация по «Известиям».

На данный момент мошеннические схемы незначительны. Просто пугают людей и принуждают любыми методами переслать деньги. Но в дальнейшем может быть хуже.

Как отметили в «Мошеловке», был случай, когда человек просто обратился в МФЦ для регистрации. На следующий день на него была зарегистрирована компания с уставным капиталом в 135 тыс. рублей. Пришлось доказывать, что человек не открывал ООО.

Ранее на «Клерке» писали, что мошенники начали взламывать аккаунты на Госуслугах и брать через них кредиты.