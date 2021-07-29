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🏠 Компаниям стало проще узнать информацию о беззаявительном порядке расчета имущественных налогов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики запустили сервис «Новый порядок налогообложения имущества организаций». На нем можно узнать все про имущественные налоги компаний, в том числе о заявительном порядке на льготу и о сроках уплаты.

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На новом сервисе можно узнать про:

  • заявительный порядок предоставления льгот на имущество;
  • единые сроки уплаты налога с 2022 года;
  • упрощенный порядок подачи деклараций;
  • проведение сверки сведений об имуществе.

Напоминаем, с 2021 года компании не должны сдавать отчетность по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды. А с 2023 года будет отменена и отчетность по налогу на имущество, если оно рассчитывается из кадастровой стоимости.

Вся информация о нововведениях в транспортном, земельном и имущественном налогах указана за период с 2020 по 2023 года.

Изменения в законодательстве по имущественным налогам в 2021 году — читать здесь.

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