🏠 Компаниям стало проще узнать информацию о беззаявительном порядке расчета имущественных налогов

Налоговики запустили сервис «Новый порядок налогообложения имущества организаций». На нем можно узнать все про имущественные налоги компаний, в том числе о заявительном порядке на льготу и о сроках уплаты.

На новом сервисе можно узнать про:

заявительный порядок предоставления льгот на имущество;

единые сроки уплаты налога с 2022 года;

упрощенный порядок подачи деклараций;

проведение сверки сведений об имуществе.

Напоминаем, с 2021 года компании не должны сдавать отчетность по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды. А с 2023 года будет отменена и отчетность по налогу на имущество, если оно рассчитывается из кадастровой стоимости.

Вся информация о нововведениях в транспортном, земельном и имущественном налогах указана за период с 2020 по 2023 года.