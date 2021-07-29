Налоговики при допросе директора пытались его сломать откровенной ложью?

Налоговики, не найдя реальных доказательств, решили применить на допросе директора мягко говоря, не совсем достоверные сведения. Поскольку на директора там постоянно давят, он их мог бы не заметить. Помог адвокат.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Краткий спич о том, почему же всё таки при явке в налоговый орган необходимо брать с собой адвоката или юриста. Сегодня, в попытке „нагрузить“ генерального директора и обвинить его во всех смертных грехах, налоговый инспектор соврал два раза.

Сначала инспектор сообщил, что генеральный директор с которым заключался договор поставки был массовым и значится в 10 компаниях , это видно при проверке на сайте nalog.ru, хотя значится он всего в трёх , что было сразу продемонстрированно в программе Контур-фокус.

, это видно при проверке на сайте nalog.ru, хотя значится он , что было сразу продемонстрированно в программе Контур-фокус. Затем он сообщил, что новый генеральный директор поставщика написал отказ от компании в МИФНС РФ № 46 по г. Москве, что фактически не соответствует действительности.

Гендир, сначала напрягся, а потом, когда понял, что чиновник ему открыто врёт в лицо, расслабился и понял, что никаких доводов и ни какой доказательной базы в совершении налогоплательщиком налогового правонарушения у налогового органа нет и не достоверной информацией на него просто пытаются давить, пытаясь заставить его заплатить НДС за третье лицо.

Всегда обращайтесь к специалистам».