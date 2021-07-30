❗❗❗ Вводят новую форму трудовых книжек

С 1 января 2023 года будет применяться трудовая книжка нового образца. Речь идет о бумажных трудовых книжках.

Опубликовано постановление Правительства от 24.07.21 № 1220.

Этим документом отменено ныне действующее постановление № 225 от 16.04.2003 «О трудовых книжках».

При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они также будут действительны.

Напомним, недавно принят нормативный акт, которым незначительно изменена форма бланка трудовой книжки. Также обновилась инструкция по её ведению и хранению. Например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

Изменения в форме книжки несущественные. В частности, меняется количество разворотов, отведенных под сведения о работе и разворотов для отражения награждений.

Сейчас в трудовой книжке 10 разворотов со сведениями о работе и 10 — со сведениями о награждениях.

В новой трудовой книжке будет 14 разворотов о работе, и 7 — о награждениях.

Во вкладыше тоже меняется соотношение разворотов о работе и награждениях.

Сведения о работе Сведения о награждениях Было Стало Было Стало Трудовая книжка 10 14 10 7 Вкладыш 9 12 8 5

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займётся решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.