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❌Подпись сотрудника в карточке Т-2 будет не нужна. Эту норму окончательно отменили

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Рубрика Кадровый учет
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Сотрудникам больше не надо будет расписываться в личной карточке и книге учета трудовых книжек.

С 1 сентября вводятся новые правила ведения трудовых книжек. На «Клерке» об этом писали.

Комментируя материал о новых правилах по трудовым книжкам, введенных приказом Минтруда № 320 от 19.05.2021, наши читатели справедливо заметили, что хотя новые правила и введены, но пока не отменено постановление Правительства № 225 от 16.04.2003.

А именно этот документ предписывает дублировать записи из трудовой книжки в личной карточке.

Вот что писали в комментариях:

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И вот сегодня принято постановление Правительства № 1250 от 24.07.2021, отменяющее ПП № 225.

Оно утратит силу с 1 сентября 2021 года, когда начнет действовать приказ Минтруда № 320.

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