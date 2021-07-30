С 1 марта 2022 года декларации СОУТ подаем по-новому

С 1 марта 2022 года будет новая форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, а также правила ее подачи.

Опубликован приказ Минтруда от 17.06.2021 № 406н (зарегистрирован Минюстом 29.07.2021).

Изменения потребовались в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 503-ФЗ, которым установлено бессрочное действие деклараций.

В новом приказе Минтруда учтено, что декларации СОУТ стали бессрочными.

Также обновился порядок формирования и ведения реестра деклараций СОУТ.