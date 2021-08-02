🚷Налоговики снимают с учета самозанятых задним числом. Люди в шоке

Участились случаи снятия с учета по НПД спустя долгое время. Для самозанятых известие об аннулировании — как гром среди ясного неба.

В начале года мы освещали историю нашего читателя, которого необоснованно сняли с учета по НПД, сообщив ему эту шокирующую новость год (!!!) спустя.

На днях на наш форум обратилась еще одна бывшая самозанятая с аналогичной проблемой.

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять...

Бизнес-леди 30 июля получила уведомление, что ее сняли с учета 2 апреля. Все чеки, сформированные ею в приложении «Мой налог», отправленные заказчикам, аннулированы задним числом.

Женщина в шоке. Налоговикам понадобилось аж 4 месяца, чтобы довести информацию до налогоплательщика.

Причина снятия с учета — несдача уведомления об отказе от УСН. То есть сам факт снятия с учета вполне объясним. Недоумение налогоплательщиков вызывает скорость, с которой налоговики реагируют на данное нарушение.

Напомним, согласно пункту 17 статьи 5 Федерального закона № 422-ФЗ при снятии физлица с учета в качестве налогоплательщика НПД по инициативе налогового органа (аннулировании постановки на учет) налоговый орган уведомляет об этом такое физлицо через мобильное приложение «Мой налог».

Но срок такого уведомления законом № 422-ФЗ не регламентирован.

То есть налоговики могут не торопиться, ведь они не ограничены во времени.

Между тем все это время, пока ИФНС недосуг отправить уведомление, самозанятый, будучи уверенным, что он является таковым, ведет деятельность, формирует чеки, выдает их клиентам, платит налог.

Потом все это рушится, как карточный домик...

Ситуация малоприятная. А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы налоговики действовали более оперативно.

Обсуждение этого вопроса происходит в ветке форума «Налоговая грозит снять с режима НПД год спустя».