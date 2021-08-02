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👎 82% работодателей откажут в приеме на работу из-за внешности кандидата

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Рубрика Трудовые отношения
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Для 82% работодателей важна внешность потенциальных сотрудников. А 59% отказывали в приеме на работу, даже если по навыкам кандидат подходил.

Такие результаты показал опрос цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и рекрутинговой платформы hh.ru, сообщают Банки.ру.

Но первоначально, потыкайте в опросе. Нам интересно узнать ваше мнение.

62% HR-менеджеров отметили, что им важен внешний вид соискателя. А 20% отметили — что очень важен.

А 59% опрошенных честно признались, что отказывали в приеме на работу из-за внешности:

  • 25% — один-два раза за работу в данной должности;
  • 30% — больше двух раз;
  • 5% — часто.

Также работодатели отметили, что принимали на работу соискателей, которые понравились им внешне. Об этом сообщили 62%. Причем даже при отсутствии нужных навыков.

Кроме этого, каждый третий кадровик обращал внимание не только на внешность, но и на вес соискателя. А 22% отметили, что «лишний вес — признак лени человека, неаккуратности, низкой работоспособности, отсутствия самоконтроля».

А вот у самих работников мнение другое. Только 20% отметили, что получили работу за внешность, а не за навыки. И 14% отказали в трудоустройстве из-за внешности.

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