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Мошенники шантажируют купивших фальшивые сертификаты от ковида

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Рубрика Мошенничество
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Тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, начали приходить сообщения от мошенников с требованием переслать дополнительно 50 тыс. рублей.

Мошенники сообщают, что врач, выдавший такой сертификат, был арестован. И надо заплатить дополнительные 50 тыс. рублей за удаление переписки с персональными данными из почты врача.

Ситуацию прокомментировал гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников:

«Все это „чистой воды блеф“, но люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания,— так же шантажируют покупателей оружия, наркотиков, детской порнографии и так далее», — рассказал Солодовников.

Цитата по «Коммерсантъ».

За покупку поддельного сертификата посадят на год — читать здесь.

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