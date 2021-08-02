Мошенники шантажируют купивших фальшивые сертификаты от ковида

Тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, начали приходить сообщения от мошенников с требованием переслать дополнительно 50 тыс. рублей.
Мошенники сообщают, что врач, выдавший такой сертификат, был арестован. И надо заплатить дополнительные 50 тыс. рублей за удаление переписки с персональными данными из почты врача.
Ситуацию прокомментировал гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников:
«Все это „чистой воды блеф“, но люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания,— так же шантажируют покупателей оружия, наркотиков, детской порнографии и так далее», — рассказал Солодовников.
Цитата по «Коммерсантъ».
За покупку поддельного сертификата посадят на год — читать здесь.
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