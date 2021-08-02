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Налоговики покажут регионам, какие налоги должен платить бизнес

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики со следующего года запустят новый программный комплекс, который покажет региональным бюджетам, какие налоги должен платить тот или иной бизнес, исходя из его доходов, рентабельности и налогового режима. По их словам, это поможет регионам лучше рассчитывать поступления в бюджеты, и заодно позволит более точно их планировать.

Программный комплекс называли «Налоговый потенциал», запуск планируют с 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФНС.

По его словам, комплекс позволяет смоделировать объективный, или «нормальный», уровень выплат — рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или иная компания исходя из ее внутренних метрик.

Как он указал, анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. В частности, система будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону.

«Эти отклонения не говорят о том, что организации однозначно находятся в зоне риска, применяют незаконные схемы минимизации налогов, недоплачивают налоги в бюджет», — пояснил собеседник.

Само собой, такие организации будут в зоне повышенного внимания. По словам чиновника, под наблюдением будут как компании и ИП на ОСНО, так и на УСН, а также самозанятые.

Систему планируют запустить в начале 2022 года. Хотя конкретные сделки налоговики уже контролируют при помощи комплекса АСК НДС

Сравнивать АСК НДС с «Налоговым потенциалом» нельзя из-за разных целей и прикладных задач, подчеркивает представитель налоговиков.

Анализ охватит все категории бизнеса, независимо от величины и специфики.

Это поможет «более точно и объективно» прогнозировать поступления по отдельным отраслям для каждого региона и даже отдельных крупных муниципалитетов, объяснил представитель ФНС. И заодно поможет более точно планировать их бюджет.

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