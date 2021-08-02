Налоговики покажут регионам, какие налоги должен платить бизнес

Налоговики со следующего года запустят новый программный комплекс, который покажет региональным бюджетам, какие налоги должен платить тот или иной бизнес, исходя из его доходов, рентабельности и налогового режима. По их словам, это поможет регионам лучше рассчитывать поступления в бюджеты, и заодно позволит более точно их планировать.

Программный комплекс называли «Налоговый потенциал», запуск планируют с 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФНС.

По его словам, комплекс позволяет смоделировать объективный, или «нормальный», уровень выплат — рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или иная компания исходя из ее внутренних метрик.

Как он указал, анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. В частности, система будет отслеживатьв организации от

«Эти отклонения не говорят о том, что организации однозначно находятся в зоне риска, применяют незаконные схемы минимизации налогов, недоплачивают налоги в бюджет», — пояснил собеседник.

Само собой, такие организации будут в зоне повышенного внимания. По словам чиновника, под наблюдением будут как компании и ИП на ОСНО, так и на УСН, а также

Систему планируют запустить в начале 2022 года. Хотя конкретные сделки налоговики уже контролируют при помощи комплекса АСК НДС

Сравнивать АСК НДС с «Налоговым потенциалом» нельзя из-за разных целей и прикладных задач, подчеркивает представитель налоговиков.

Анализ охватит все категории бизнеса, независимо от величины и специфики.

Это поможет «более точно и объективно» прогнозировать поступления по отдельным отраслям для каждого региона и даже отдельных крупных муниципалитетов, объяснил представитель ФНС. И заодно поможет более точно планировать их бюджет.