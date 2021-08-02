📃 Дистанционщику не надо подтверждать место жительства для районного коэффициента

Районный коэффициент дистанционщику платится только в том случае, если в договоре указано место работы — Крайний Север, Дальний Восток и приравненная к ним местность. Но справку о месте проживания он предоставлять не обязан.

На это обратили внимание сотрудники Роструда при ответе на сайте Онлайнинспекция.рф.

Для выплаты районного коэффициента главное — фактическое место осуществления трудовой функции.

В отношении дистанционного сотрудника — это место работы, прописанное в трудовом договоре.

Никакие дополнительные справки, например, о месте проживания, не требуются.