Есть ли у главбуха перспективы карьерного роста? Или главбухи растут только вширь?

Какой карьерный рост может быть у главного бухгалтера? До какой должности он может вырасти? Иногда в вакансиях на эту должность смущает упоминание карьерного роста. Хотя и главбуху вполне есть куда расти.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что имеет в виду работодатель, когда в объявлении по поиску себе в штат главного бухгалтера пишет „карьерный рост“?».

В комментариях предположили:

«Может быть, количество ЮЛ будет увеличиваться? Лишь бы не за ту же ЗП».

А кто-то пишет, что ничего это не означает. Просто шаблон вакансии: А еще смутил разброс по станциям метро:

«Ничего не имеет. Просто кадровичка использовала шаблон. С расположением офиса тоже не понятно. Если сделать триангуляцию по этим станциям, то это „три локтя по карте“ от центра».

Автор пишет, что место работы тут суть не играет. Ее интересует, куда может расти главбух:

«Местоположение не важно в данном случае. Какой карьерный рост? Куда?»

На это поясняют, что это просто использован шаблон. И вряд ли там будет много денег:

«Это шаблон объявления, шаблон мышления. Читайте правильно:

дружный коллектив — серпентарий,

карьерный рост главбуху — вам самой уже смешно.

Оплачиваемый отпуск... больничный... оформление по ТК... — это тот максимум (!), на который вы можете рассчитывать и который они обязаны вам дать в силу Закона. Денег там не будет».

А кто-то шутит про рост главного бухгалтера:

«Как сказала моя подруга на одном собеседовании: „главный бухгалтер может расти только вширь“».

Еще прозвучали варианты, что «вырастет до финансового директора», «станет одним из учредителей» (кто-то язвительно написал «и разделит субсидиарку»). Был даже вариант с ростом до министра финансов.

И еще вариант:

«Если это холдинг, то возможно ищут главбуха в одну из дочек, с перспективой до главбуха в головную».

А вообще, как уже выше сказали, главбух вполне может вырасти до финансового директора. Это разные специальности.