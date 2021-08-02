От налоговиков в программе прилетают требования со сроком ответа один день. Бухгалтеры в панике

Бухгалтеры жалуются, что им в «Экстерне» прилетают требования от налоговиков со сроком ответа один день вместо шести. Это что-то новое у инспекторов, или просто так уведомления в программе настроены?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Только один день не заглянула в Экстерн. Отдохнула в пятницу, блин. Это теперь так принято — срок отправки квитанции о приеме 1 день?».

В комментариях пишут, что закон не меняли, сроки все те же:

«На прошлой неделе в среду 29 нам приходило — все по прежнему, срок отправки квитанции 6 дней».

Автор пишет, что у нее уже второе требование с такими сроками:

«Значит мне повезло! Это уже второе требование об уплате со сроком отправки квитанции 1 день. Может я сама что-то в Экстерне настроила? Пойду посмотрю».

Автору отвечают, что у нее какой-то сбой:

«Законодательство не менялось. Это сбой какой-то у вас. Сейчас проверила — у меня еще есть время до отправки квитанции».

А кто-то пишет, что у нее тоже один день срок ответа:

«У меня тоже требование об уплате со сроком ответа 1 день».

Кто-то пишет, что так, видимо, уведомление настроено:

«Настроено уведомление на почту и СМС, когда приходит инфа из ФНС».

Автор пишет, что написала в чат техподдержки, но пока ответа не получила.