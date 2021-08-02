При увольнении главбухи, как правило, передают преемникам свои дела. А вот стоит ли оформлять это на бумаге в виде некоего акта?

Обсуждение на эту тему проходить в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день! Обязана ли я при увольнении составлять список приема-передачи документов? С учетом того, что при устройстве на работу мне никто никаких дел не передавал: главбуха там не было около года».

Некоторые ответили, что не обязательно:

«Не обязаны».

Другие же уточнили, а вдруг такая обязанность прописана, например, в ЛНА:

«Вопрос в том обязанность передачи где-нибудь прописана или нет?».

«Я бы составила хотя бы для себя. Вообще это должны регулироваться внутренними документами фирмы (приказами). И если при приеме на работу не ознакомили с приказом, который предписывает передавать дела по описи, а также в период работы или перед увольнением руководитель не издал такой приказ, тогда нет такой обязанности».

А кто-то отметил, что главбухи — не архивариусы, чтобы распечатывать тонны отчетов при передаче дел:

«И вообще: документов может быть миллиард. Будем все расписывать? :-) Вроде не архивариусы».

Однако вторая половина комментаторов ответили, что надо:

«Акт готовить нужно. Акт подписывается, как минимум, между двумя лицами: уходящий главбух и уполномоченное приказом или своим статусом (гендир, например) лицо. К акту приложить весь перечень документов, ключей от баз и для входа в онлайн-банк, например, сохраненной копии базы (например, 1С) на флешке (например) с указанием даты сохранения. Кроме того, все мат. ценности, закрепленные за главбухом. Все по-максимуму».

Кто-то сказал, что так даже проще для себя:

«Надо составить скрупулезный список приема-передачи, начиная с базы, заканчивая архивом. Личные мотивы не должны застилать глаза. Просто представьте себе, что когда-нибудь вас могут вызвать на допрос (в ИФНС ли... не в ИФНС ли). Обезопасьте себя».

Хотя на практике такое почти никто не делает:

«В теории — да, практически бухгалтеры уходят без подписанных актов передачи. В основном».

А вы при увольнении составляли какие-либо документы при передаче дел новому главбуху?