Как учесть чай, кофе и печенюшки для сотрудников в целях уменьшения налога на прибыль?

Бухгалтеры делятся мнениями, как правильно учитывать расходы на чай, кофе и печеньки для сотрудников офиса, чтобы потом снизить налог на прибыль.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом, как учитывать чай, кофе, печенье... для сотрудников офиса, чтобы можно было учесть в налогооблагаемой базе по прибыли».

Кто-то пишет в комментариях, что «Комусу» пора уже совмещать канцелярию и печенюшки в один набор:

«Комусу уже пора канцелярские наборы специальные выпускать — пачку скрепок, а к ним в придачу печенюшек килограмм».

Автор пишет, что это очень облегчило бы жизнь бухгалтера.

Кто-то раньше вот так делала:

«Я делала ежемесячный отчёт. Кто приходил из клиентов ФИО, организация, сколько времени длились переговоры и сколько чашек выпили. Списывали как представительские. Но это было более 10 лет назад. Сейчас может что и поменялось. Заставите директора вести такую табличку, может желание пропадет».

Кто-то ставит кофе и чай в необлагаемые:

«Кофе и чай ставлю в необлагаемые и НДС убираю».

Автор понимает, что в необлагаемые, но тут еще и финдир хочет творческого решения:

«Да, понимаю что это необлагаемые, но финдир настаивает, чтобы все учитывалось в НБ. Не любит за счёт прибыли, и нормы законодательства не очень останавливают, просит творчески подойти к ситуации».

На это посетовали, что финдиры да, они такие:

«Ох уж эти финдиры.... У меня один такой бывший финдир тоже настаивал, при этом ещё любил приговаривать — а вот на прошлой работе у меня бухгалтерия как-то списывала, почему вы не можете... По поводу творчества — ответственность потом на вас будет, надо вам это?».

С финдиром вот так советуют бороться:

«Пусть финик приказ издаст, за своей подписью, что она хочет, что бы все списывалось. Тут совет был».

Вот еще вариант, откуда и что берется:

«Чай и сахар покупает гендир, сливки и печенье главный инженер, я иногда привожу из поездок конфеты и заказываю воду в офис. Воду учитываем, как расходы на улучшение условий труда».

У кого-то ситуация похожая:

«У нас похожая ситуация — сахар время от времени покупаю на свои, а кофе, чай, конфеты, шампанское и пр. обычно дарят посетители, к праздникам привозят наборы от партнёров. Хватает на полгода, а там новый праздник. Воду покупаем в офис — внесли пункт в колдоговор как улучшение условий труда».

Кроме того, посоветовали вариант с коллективным договором:

«Оформить коллективный договор, в котором указать обязательство работодателя обеспечить работников местом отдыха и приема пищи, чаем, кофе и печеньем в сумме такой-то в месяц с возможностью пересмотра бюджета на коэффициент инфляции. Может быть предусмотрен также спортивный уголок, все, что нужно для поддержания производительности труда работников на должном уровне».

Автор на это спрашивает, не сочтут ли это налоговики доходом сотрудников с начислением налогов и взносов:

«Тогда стоимость чая, кофе... будут включаться в расходы по оплате труда на основании ст. 255 НК? А налоговая не попытается переквалифицировать как доходы сотрудников? И что делать со взносами?».

В ответ пишут, что там не такие суммы, из-за которых налоговики будут заморачиваться:

«НДФЛ и взносы, это если есть учёт по сотрудникам кто и сколько выпил. А если вы весь день не стоите и не ведёте учёт и каждому в рот не заглядываете, то никакого НДФЛ и взносов. На эти копейки никто внимания даже не обратит. Если уж совсем ничего не найдут... ну и пусть доначислят. Сумма-то какая? 5 тысяч? Посчитайте сколько с них налогов не платите. Налоговая об это руки не будет марать».

Кто-то еще потом написал, что налоговики если и придут с выездной, то такие мелочи вряд ли погоду сделают, поскольку приходят они в случае гораздо более крупных косяков.