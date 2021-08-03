🏦 Банки хотят от заемщиков бессрочное разрешение на передачу персональных данных

При выдаче потребительского кредита банки предлагают подписать разрешение на передачу персональных данных неограниченному количеству лиц. То есть номер телефона могут использовать для рекламы, новых предложений или передачи коллекторам.

Причем, даже после выплаты кредита.

Об этом сообщили в ЦБ:

«Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребительских кредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам, в ряде случаев — неограниченному кругу лиц», — отметили в ведомстве.

Цитата по « ТАСС ».

Подписание такого соглашения приводит к тому, что банки имеют права передавать персональную информацию даже после расторжения договора потребкредита, в том числе для:

рекламы;

взыскания задолженности при невыплате коллекторам;

новых предложений банка, например, по страховки.

В ЦБс такой позицией банков.

Регулятор предложил заключать отдельное соглашение в отношении каждого лица, которое может иметь доступ к персональным данным, сообщает издание.

Банкам отдельно порекомендовали брать согласие заемщика на обработку, а также на использование персональных данных для