Школьную выплату списывать в счет задолженности нельзя. А Сбер списал

Выплата на детей школьного возраста — социальная выплата. Ее нельзя списывать в счет погашения задолженности. А вот Сбер списал. Хоть потом и вернул.

О такой ситуации рассказали на сайте Банки.ру.

Но, самое интересное, на горячей линии сказали, что никто выплату не вернет.

Сотрудник банка отреагировал на сообщение быстро, примерно в течение часа. И попросил отправить ФИО, дату рождения и контактный номер телефона на почту.

Ситуация решилась положительно, в сторону человека. Деньги вернули.

Но, получается, со слов автора, на горячей линии есть, которые вводят в заблуждение клиентов. Да еще и

Хотя есть еще один интересный момент, который заметила редакция «Клерка».

На сообщения, которые касаются списания денег в счет задолженности по кредитным продуктам, отвечает один и тот же пользователь.

надо платить по кредиту и налогам, тогда и деньги не будут списываться. Вот и тут такой же ответ.

Как правильно отметил один из пользователей, эти ответы пишет бот?

А как вы думаете, этот пользователь — бот или мегаактивный и неравнодушный сотрудник банка (возможно и не Сбера)?