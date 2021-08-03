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Школьную выплату списывать в счет задолженности нельзя. А Сбер списал

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Рубрика Банки
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Выплата на детей школьного возраста — социальная выплата. Ее нельзя списывать в счет погашения задолженности. А вот Сбер списал. Хоть потом и вернул.

О такой ситуации рассказали на сайте Банки.ру.

Но, самое интересное, на горячей линии сказали, что никто выплату не вернет.

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Сотрудник банка отреагировал на сообщение быстро, примерно в течение часа. И попросил отправить ФИО, дату рождения и контактный номер телефона на почту.

Ситуация решилась положительно, в сторону человека. Деньги вернули.

Но, получается, со слов автора, на горячей линии есть некомпетентные сотрудники, которые вводят в заблуждение клиентов. Да еще и грубят.

Хотя есть еще один интересный момент, который заметила редакция «Клерка».

На сообщения, которые касаются списания денег в счет задолженности по кредитным продуктам, отвечает один и тот же пользователь.

Суть ответа: надо платить по кредиту и налогам, тогда и деньги не будут списываться. Вот и тут такой же ответ.

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Как правильно отметил один из пользователей, эти ответы пишет бот?

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А как вы думаете, этот пользователь — бот или мегаактивный и неравнодушный сотрудник банка (возможно и не Сбера)?

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