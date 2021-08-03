Отвечать ли на требование, если оно просрочено? И как отвечать: отписаться или по существу?

Налоговики выписали требование по камеральной проверке 29 июня, по декларации которую сдали 29 марта. Успели уложиться в 3 месяца. Однако оператор ТКС датирует отправку 13 июля, то есть, с просрочкой. Можно ли не отвечать на это требование по существу?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Снова о камеральных проверках и требованиях. Декларация по прибыли за 2020 год сдана 29.03.2021 г.

Инспектор отдела камеральных проверок выписывает требование о предоставлении пояснений 29.06.2021 г. (почти в последний день трехмесячного срока — как обычно). Но по данным спецоператора по ТКС данное требование отправлено только 13.07.2021 г.

Вопрос: правомерно ли аккуратно послать ИФНС „в сад“ в связи с тем, что проверка должна была быть окончена 30.06.2021 г. или все-таки стоит ответить по существу?».

В комментариях автор пишет дальше:

«Сегодня еще лучше. Прилетает очередное требование. Дата в требовании — 26.05.2021 г., дата отправки по ТКС — 16.07.2012 г.».

Автора спросили, есть ли уверенность, что налоговики не направляли требование по другим каналам. Почтой например:

«А вы уверены, что они почтой не отправили? Или по крайней мере не смогут это подтвердить, если возникнет вопрос?».

Автор пишет, что такое возможно. Но маловероятно:

«Возможно, но маловероятно, чтобы одно требование двумя каналами отправили. Если уж они электронную версию не могут вовремя отправить... Вряд ли смогут потом показать реестр отправленных писем. Есть конечно еще личный кабинет налогоплательщика — тот еще кот в мешке».

Кто-то пишет, что смысла бодаться нет:

«А какой смысл бодаться? Не ответите по 88, пришлют требование по 93. А по ней сроки не ограничены».

Еще один довод, что воевать с налоговиками не нужно:

«Не знаю, есть ли смысл. Просто с налогоплательщика три шкуры спустят за пропуск сроков, а тут — всем без разницы».

В итоге, пишут, что лучше все-таки по существу ответить:

«Реванша не будет. Лучше ответить на полученное требование».

На требования в любом случае отвечать нужно, иначе оштрафуют. А если оно непонятное, попросить уточнений. И срок немного продлить можно.