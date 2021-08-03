📞💉 Тем, кто не уложились в 60% вакцинированных, начали звонить и напоминать о штрафах

Кому-то звонят и требуют устно дать сведения. Кому-то — о штрафах напоминают. А есть те, кто просто убрали некоторые ОКВЭДы, и, вуаля — их нет среди обязанных вакцинировать сотрудников.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос к тем, чьи компании не уложились в требуемые 60% вакцинированных. Вам „прилетело“ что-нибудь или пока всё тихо? Будут нас де-факто наказывать или обойдется, как думаете?».

В комментариях пишут, что пока рано:

«Мы не уложились. Пока тишина. Но рано еще. 15 августа второй же отчет подавать».

Кто-то пишет, что все это больше на побуждении к вакцинации строилось:

«По-моему, отчеты нужны были только для „побуждения к вакцинации“ и сбора „нужной“ статистики. На этом все и закончится».

А кто-то упомянул вчерашнюю новость о том, что Собянин обещал поголовно соблюдение не проверять:

«Так ССС заявил, что хватило „запуга“, чтобы показатели скаканули до нормы и выше у большинства. От сплошных проверок отказались, с несдавшими отчёты РПН теперь будет точечно решать».

На «Клерке» вчера об этом писали.

А кому-то просто позвонили и сказали устно данные сообщить:

«Сегодня директору компании, по которой не подавали отчёт, позвонили из Департамента торговли (!) и сказали до завтра до 11 подать данные в устном порядке».

Кто-то с сарказмом спрашивает, мол, по телефону все данные продиктовать:

«Продиктовать по телефону? Я с них плачу».

А вот кому-то звонили о напомнили, что есть штрафы:

«У нас 37%. сегодня звонили и просили обновить отчёт, напомнили о штрафах».

А кто-то рассказали, как выйти из списков по обязательной вакцинации — просто убрать ОКВЭДы, по которым относят к обязательным:

«Одна компания из-за торговли в доп. ОКВЭДах попала в перечень сдаваемых. Быстро убрали торговлю из ЕГРЮЛ, сегодня в ЛК на мос.ру — ваша организация не относится. У другой компании был ОКВЭД ремонт компьютеров (бытовые услуги), тоже самое — быстро убрали, в ЛК — ваша организация не относится».