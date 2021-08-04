Выходное пособие надо платить как по основной работе, так и по внутреннему совместительству

При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие. Если работник работает в компании по основному месту работы и по внутреннему совместительству, то пособие надо выплатить по двум местам работы.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работник работает в компании по основному месту работы и по внутреннему совместительству. Обязан ли работодатель выплатить пособие по двум местам работы?
Роструд отметил, что в этом случае сотрудник должен получить выходное пособие и как основной работника, и как совместитель.
А вот сумма самого пособия будет исчисляться из размера полученной зарплаты по каждой должности.
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