Выходное пособие надо платить как по основной работе, так и по внутреннему совместительству

При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие. Если работник работает в компании по основному месту работы и по внутреннему совместительству, то пособие надо выплатить по двум местам работы.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работник работает в компании по основному месту работы и по внутреннему совместительству. Обязан ли работодатель выплатить пособие по двум местам работы?

Роструд отметил, что в этом случае сотрудник должен получить выходное пособие и как основной работника, и как совместитель.

А вот сумма самого пособия будет исчисляться из размера полученной зарплаты по каждой должности.