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С 2022 года подписывать документы ЭДО по доверенности надо по-новому

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Рубрика Бухгалтеры
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Если электронный документ подписывает не гендир, а иной работник, уполномоченный на это, то с 2022 года надо использовать личную ЭП сотрудника. А также приложить электронную доверенность.

Такое разъяснение дали налоговики на официальном сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

С 1 января 2022 года для подписания электронных документов по доверенности используется личная подпись уполномоченного лица. А также надо будет приложить доверенность (доверенность в машиночитаемом виде).

Форма доверенности в машиночитаемом виде пока не разработана.

Это условие будет касаться и подписи, которую бухгалтеры используют для отправки электронной отчетности и выставления платежных поручений.

Человек может получить личную электронную подпись в аккредитированном удостоверяющем центре.

Более подробно о новых правилах электронной подписи — тут.

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