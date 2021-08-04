С 2022 года подписывать документы ЭДО по доверенности надо по-новому

Если электронный документ подписывает не гендир, а иной работник, уполномоченный на это, то с 2022 года надо использовать личную ЭП сотрудника. А также приложить электронную доверенность.

Такое разъяснение дали налоговики на официальном сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

С 1 января 2022 года для подписания электронных документов по доверенности используется личная подпись уполномоченного лица. А также надо будет приложить доверенность (доверенность в машиночитаемом виде).

Форма доверенности в машиночитаемом виде пока не разработана.

Это условие будет касаться и подписи, которую бухгалтеры используют для отправки электронной отчетности и выставления платежных поручений.

Человек может получить личную электронную подпись в аккредитированном удостоверяющем центре.