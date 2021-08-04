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💉 Бессрочный медотвод от вакцинации против ковида надо приносить только один раз

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не имеет права требовать справку о бессрочном медотводе от вакцинации против ковида несколько раз.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Сотрудник должен представить в компанию бессрочный медотвод только один раз. Требовать новую справку о наличии противопоказаний к вакцинации работодатель не имеет права.

Скорее всего, если у работника временный медотвод, то при окончании срока его действия, работодатель имеет права потребовать пройти вакцинацию или принести новую справку. Но об этом в Роструде промолчали. А сделали акцент только на бессрочном медотводе.

А вот в отношении срока, в течение которого медотвод надо передать работодателю, Роструд не ответил.

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