💉 Бессрочный медотвод от вакцинации против ковида надо приносить только один раз

Работодатель не имеет права требовать справку о бессрочном медотводе от вакцинации против ковида несколько раз.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Сотрудник должен представить в компанию бессрочный медотвод только один раз. Требовать новую справку о наличии противопоказаний к вакцинации работодатель не имеет права.
Скорее всего, если у работника временный медотвод, то при окончании срока его действия, работодатель имеет права потребовать пройти вакцинацию или принести новую справку. Но об этом в Роструде промолчали. А сделали акцент только на бессрочном медотводе.
А вот в отношении срока, в течение которого медотвод надо передать работодателю, Роструд не ответил.
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