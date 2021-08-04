Обязательный аудит для некоторых АО могут отменить

Проведение ежегодного аудита в непубличных акционерных обществах с годовой выручкой менее 800 млн рублей или размером активов менее 400 млн рублей может стать необязательным.

Минэкономразвития разработало законопроект. Там считают, что такая обязаловка – это лишние издержки для компаний.

Законопроект с поправками в ГК и законы об АО и об аудиторской деятельности готовится уже год. Ранее мы писали о нем.

Провести аудит в непубличном АО можно будет в добровольном порядке по решению совета директоров. Кроме того, настоять на аудите могут и акционеры, с совокупной долей в капитале от 10 %, передает «Интерфакс».

В этом случае они выбирают и оплачивают услуги аудиторской организации или индивидуального аудитора. Компания, в свою очередь, может возместить им расходы по решению общего собрания акционеров.

Напомним, в прошлом году был отменен обязательный аудит для малого бизнеса.