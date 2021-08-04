Бизнес сможет пожаловаться на проверяющих через аппарат бизнес-омбудсмена

Аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет сообщать в Генпрокуратору о нарушениях со стороны проверяющих. Эти жалобы должны будут рассматриваться безоговорочно и быстро.

Как будут проверять бизнес по новым правилам: все про Положение о видах контроля — читать тут.

О новом совместном проекте с Генпрокуратурой рассказали в Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей:

«Аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет обеспечивать информирование прокуроров о нарушениях прав предпринимателей, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями.

В свою очередь, прокурорам поставлена задача максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов, межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность хозяйствующих субъектов»,

— говорится в сообщении.

Организовать контрольно-надзорные мероприятия по Закону № 248-ФЗ обязаны:

пожарный надзор;

энергетический надзор;

строительный надзор;

метрологический контроль (надзор);

надзор в области промышленной безопасности;

санитарно-эпидемиологический и ветеринарный контроль;

другие виды контроля (надзора), перечисленные в п. 6 ст. 2 Закона № 248-ФЗ.

Для быстрого выявления нарушений со стороны проверяющих, аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет оповещать Генпрокуратуру осо стороны компаний и ИП.

При этом прокуроры должны будут брать в работу полученные сведения и безотлагательно реагировать на факты вмешательства контролеров в дела бизнеса.

Кроме этого, проверяющие органы должны разработать показателиОб этом рассказала общественный омбудсмен по защите интересов предпринимателей на спецрежимах Марина Блудян:

«Индикатор — это своеобразная "лампочка", включение которой служит поводом для инспектора инициировать проверку.

Если предприниматель знает о такой "лампочке", не допускает ее "включения", то он избавлен от проверки — по закону.

Это важно для контроля ее обоснованности со стороны уполномоченного. От нас сейчас ждут предложений по отраслям в отношении индикаторов, в ближайшее время соберем их и представим. А для самих предпринимателей затем переведем их формулировки в понятный вид».

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