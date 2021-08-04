Бизнес сможет пожаловаться на проверяющих через аппарат бизнес-омбудсмена

Аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет сообщать в Генпрокуратору о нарушениях со стороны проверяющих. Эти жалобы должны будут рассматриваться безоговорочно и быстро.
Как будут проверять бизнес по новым правилам: все про Положение о видах контроля — читать тут.О новом совместном проекте с Генпрокуратурой рассказали в Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей:
«Аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет обеспечивать информирование прокуроров о нарушениях прав предпринимателей, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями.
В свою очередь, прокурорам поставлена задача максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов, межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность хозяйствующих субъектов»,— говорится в сообщении.
Организовать контрольно-надзорные мероприятия по Закону № 248-ФЗ обязаны:
- пожарный надзор;
- энергетический надзор;
- строительный надзор;
- метрологический контроль (надзор);
- надзор в области промышленной безопасности;
- санитарно-эпидемиологический и ветеринарный контроль;
- другие виды контроля (надзора), перечисленные в п. 6 ст. 2 Закона № 248-ФЗ.
При этом прокуроры должны будут брать в работу полученные сведения и безотлагательно реагировать на факты вмешательства контролеров в дела бизнеса.Кроме этого, проверяющие органы должны разработать показатели индикатора риска проверок. Об этом рассказала общественный омбудсмен по защите интересов предпринимателей на спецрежимах Марина Блудян:
«Индикатор — это своеобразная "лампочка", включение которой служит поводом для инспектора инициировать проверку.
Это важно для контроля ее обоснованности со стороны уполномоченного. От нас сейчас ждут предложений по отраслям в отношении индикаторов, в ближайшее время соберем их и представим. А для самих предпринимателей затем переведем их формулировки в понятный вид».
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