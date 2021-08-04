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Нужно ли назначить ИО директора, пока директор в декрете, если компания-нулевка?

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Директор ООО уходит в декрет, компания деятельности не ведет. Ликвидировать не хотят из-за пособия. Беспокоит вопрос, нужно ли назначить ИО на время декрета директора? И дадут ли пособие, если не назначат?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, фирма заканчивает деятельность. ГД уходит в декрет. Юридически нужен кто-то исполняющий обязанности? А если никого нет? Или опять у меня горе от ума? Переживаю еще, что пособие не дадут: раз нет ИО, то работаешь сама».

В комментариях спросили о причине закрытия компании:

«Фирма заканчивает деятельность, потому что ГД уходит в декрет?».

Автор отвечает, что не поэтому, но деятельность уже не ведут:

«Нет, уже нет деятельности».

Ей ответили, что если сейчас закрыть, то пособие минимальное будет:

«Если закроете, то она будет получать пособие по минималке. вам (ей) это точно надо?».

Автор пишет, что «поэтому пока не закрываем».

Еще пишут, что это декрет, а не увольнение.

«Но ведь декрет — это же не увольнение. Директор остаётся на своем месте, а фирма пока висит нулевая. Может директор месяца через 4-5 после родов опять возобновит деятельность. У меня такая гендир есть. Через 4 месяца после родов вышла из декрета, потому что надо было бизнес спасать».

Автор ответила, что тогда оставят как есть. А вот еще случай:

«Вышла через 3 месяца. Оформилась на пол-ставки, еще и пособие по уходу до полутора лет получала».

Вот еще варианты подсказывают:

«Гендир уходит в декрет, при этом может выдать доверенность на управление ИО, собственники могут назначить ИО. В любом случае, кто-нибудь документы по тем же выплатам будет подписывать, или сама, или кто-то другой».

Автор пишет, что не хотелось бы за плату назначать ИО в компании, которая не ведет деятельность:

«Юридически ГД в декретном отпуске будет. ИО за спасибо работать не будет, а оформлять кого-то в фирму, где нет деятельности и денег, зачем?».

На это пишут, что отчетность кто-то все равно подписывать должен:

«Кто-нибудь должен отчетность подписывать и передавать в ФСС данные на выплаты пособий. Или она отказывается от них? И отчеты сдавать не будет?».

Так что подписант даже в «нулевке» все равно нужен.

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