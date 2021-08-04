Штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М из-за ковидных нерабочих дней можно оспорить

Компания смогла добиться отмены штрафа за несдачу в положенные сроки отчета СЗВ-М. Она не работала в это время из-за нерабочих дней в 2020 в связи с пандемией ковида.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 15.07.2021 № Ф04-3518/2021 поставил точку в данном вопросе. Штраф незаконен в этом случае.

ПФР выписал компании штраф за то, что был несвоевременно сдан СЗВ-М за апрель 2020 года. Организация сдала отчет 18 мая, а не до 15 мая.

АС встал на сторону компании. Так как по решению местного губернатора деятельность компаний была временно приостановлена до 15 мая. Первый рабочий день — 18 мая.

То есть СЗВ-М был сдан в первый рабочий день, после выхода на работу сотрудников.

Кроме этого, офис компании находился в торговом центре, который был закрыт на время действия ковидных ограничений. Следовательно, сотрудники организации не могли получить доступ к программе электронной отчетности.

Штраф, выписанный ПФР, за несвоевременную сдачу СЗВ-М был отменен по решению суда.

Скачать постановление АС Западно-Сибирского округа № Ф04-3518/2021 можно тут.