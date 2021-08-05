Сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам с числа, указанного в заявлении. Дата начала больничного не важна

Отпуск по беременности и родам оформляется с того числа, с которого сотрудница написала заявление. Даже если дата позже, чем дата открытия листка нетрудоспособности.

На это обратил внимание Роструд при ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании заявления. Сотрудница может написать заявление позднее, чем открыт больничный листок на 140 дней или больше при многоплодной беременности.

Причем пособие надо платить именно со дня, с которого женщина ушла в отпуск по беременности и родам. А не с даты, указанной в листке нетрудоспособности.