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Сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам с числа, указанного в заявлении. Дата начала больничного не важна

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Рубрика Трудовые отношения
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Отпуск по беременности и родам оформляется с того числа, с которого сотрудница написала заявление. Даже если дата позже, чем дата открытия листка нетрудоспособности.

На это обратил внимание Роструд при ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании заявления. Сотрудница может написать заявление позднее, чем открыт больничный листок на 140 дней или больше при многоплодной беременности.

Причем пособие надо платить именно со дня, с которого женщина ушла в отпуск по беременности и родам. А не с даты, указанной в листке нетрудоспособности.

Что работодателю нужно знать про выплату пособия по беременности и родам в 2021 году — читать тут.

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