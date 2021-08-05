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Налоговики массово ищут нелегальные обособки, рассылают требования. Отвечать или игнорировать?

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Рубрика Обособленные подразделения, филиалы
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Прилетело требование из инспекции, в которой организация не стоит на учете. Ищут на своей территории нелегальные обособленные подразделения. И подозревают, видимо, всех подряд. Есть мнение, что лучше им ответить, даже если считаете требование незаконным.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Мало нам требований от своих налоговых, приходит сегодня по почте письмо от „чужой“, на которой мы на учете не стоим и никогда не стояли. Вообще из другого региона даже.

Выглядит это просто как обычное письмо „о предоставлении информации“. Картинку прилагаю, а кому лень рассматривать поясню суть: вы оказывали услуги по настройке оборудования одному юр. лицу на нашей территории и не открыли по месту его учета обособленное подразделение в нашей налоговой. Поясните, мол, пуркуа?

Я считаю такое письмо незаконным. По всем формальным и неформальным признакам. Поэтому мечусь между вариантами: просто проигнорировать это или отписаться товарищам в другой регион, что оно незаконно.

Но как обычно, в истории есть еще директор, который переживает, не прилетит ли ему за такое вольнодумие бухгалтера.

Я подставлять никого не хочу, а хочу проконсультироваться с коллегами. Может, не права я? И все же может к нам чужая налоговая с такими вопросами домогаться?».

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В комментариях пишут:

«О, нам такие регулярно сыплются. Я через Контур шлю в ту налоговую заготовленную отписку, что рабочих мест у нас там нет, обслуживание выполнялось сотрудниками, находящимися в краткосрочной командировке».

Автор поста спросила, а как можно в другую налоговую что-то через Контур отправить:

«Спасибо! А как вы с чужими налоговыми через Контур подружились? Так можно?».

Ей ответили, что при отправке письма можно выбрать любую налоговую, не только свою территориальную:

«Дружить необязательно. Просто в пункте „отправить письмо“ выбираете нужную налоговую, в теме пишете „ответ на то-то и то-то“, в письме краткий ответ. И ваша совесть чиста».

На это автор ответила, что в Такскоме не было такой возможности, она и не подозревала, что так можно в Контуре:

«Слушайте, спасибо! Я просто так долго в Такскоме работала, где была подключена только твоя налоговая, что не подумала даже, что в Контуре может быть иначе».

Есть мнение, что раз требование незаконное, то и отвечать на него не нужно:

«Я не отвечала на такие письма. На основании какой статьи кодекса они у вас запрашивают информацию?».

Но есть и другое мнение, что отвечать нужно всегда.

«Отвечать лучше всегда. Тем более, что времени это займет немного. И ничего незаконного в письме нет, они имеют право выявлять обособки на своей территории. Так и ответить, что согласно условиям договора услуги оказываются на территории заказчика. Точка».

Вообще, на требование лучше ответить, какое бы абсурдное оно ни было. Как кто-то из комментаторов заметил:

«Вы же тут пишите... всегда не понимала — тут потратить время проще чем отписаться в ФНС».

Правда, в том же КУБе, наверное, проще придумать, что написать, чем когда налоговикам отвечаешь.

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