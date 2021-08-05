Вы хотите зарплату 100 тыс. рублей? Простите, вы нам не подходите

Каждый третий работодатель отказывает соискателю из-за превышенных ожиданий в размере зарплаты. Также частые отказы из-за возраста или пола, а также отсутствия необходимых навыков.

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Рекрутинговая платформа hh.ru совместно с облачной CRM Talantix провели исследование среди компаний. Они спрашивали про наиболее частые причины в отказе трудоустройства соискателям в первом полугодии 2021 года.

Чаще всего работодатели отказывают из-за того, что кандидаты хотят получать больше, чем компания готова платить. Таких отказов — 121,5 тыс.

Каждый пятый работодатель отказывал из-за отсутствия необходимых навыков у соискателя, а каждый шестой — за несоотвествие личных качеств корпоративной культуре, сообщает «РИА Новости».

Интересно, а это какие качества имели в виду?

Также к наиболее частым причинам отказов относятся:

невыход на работу соискателя после принятия предложения;

получение нового предложения от нынешнего работодателя для работающих кандидатов;

дискриминация, чаще всего по возрасту;

непрохождение проверки службой безопасности работодателя, обычно у госслужащих.

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