У налоговиков снова восстание машин: массово прилетают старые требования, которые уже давно исполнены

Бухгалтеры жалуются, что налоговики массово рассылают старые требования, которые давно уже исполнены. Сами инспекторы говорят, что они не в курсе, что это. А рассылает все программа.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Идёт массовая рассылка старых требований из разных ИФНС, уже принятых, оплаченных и обработанных, за апрель, июнь. Что с ними делать и как понимать, при заказе сверки также приходит движение за 1-й квартал?».

В комментариях пишут:

«Я получила такое требование от мартовской даты, позвонила в ИФНС, где мне сказали: у вас же нет задолженности? Вот и сидите спокойно, отвечать не надо. Задала им вопрос: зачем тогда присылаете? Сказали, что для информации. Зачем мне эта информация — не объяснили».

Кто-то пишет, что отвечать нужно, иначе штраф. Ответ тождественный требованию.

«Что значит не надо отвечать?! Не ответ = 5000₽. я отвечаю таким же бредом, как и они. „оплачено такого-то. задолжённостей нет“».

Автор пишет, что в августе многие бухгалтеры в отпуске после отчетного периода, вот они и шлют, чтобы не расслаблялись:

«Налоговики так шутят, в августе обычно все бухи уходят в отпуск после отчёта, ну что бы там не расслаблялись шлют, лишь бы что послать, попробуй не ответь, могут счёт заблокировать. Интересно, что все молчат».

Кто-то свой случай описывает:

«В Челябинске такая ж ерунда. Присылают требования за март, уже давно исполненные. На вопрос что за фигня отвечают просто: типа мы ничего не знаем, программа сама отправляет».

И ведь правда придется время терять, отвечать. Иначе оштрафовать могут.

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