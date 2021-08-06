Как выдается больничный лист по беременности и родам внешнему совместителю? Один или несколько?

Внешний совместитель может получить несколько листков нетрудоспособности по беременности и родам только в том случае, если она работала у них два предыдущих года и продолжает работать. В противном случае — нет.

Подробное разъяснение в отношении листков нетрудоспособности дано в письме отделения ФСС по Москве от 20.07.2021 № 03-10/03-4711.

В зависимости от продолжительности работы сотрудницы в компаниях, в том числе и по совместительству, возможно три варианта действий:

1. На момент выдачи больничного сотрудница работает в нескольких компаниях, в которых работала в течение предыдущих двух лет. В этом случае выдается один электронный больничный или несколько бумажных листков нетрудоспособности по каждому работодателю.

2. Если сотрудница работает у нескольких работодателей, но в предшествующих двух годах работала у других, то выдается один больничный. Его надо предъявить в одну из компаний по выбору женщины.

3. При условии, что сотрудница на момент ухода в отпуск по беременности и родам работает на нескольких работах, но в предыдущих двух годах работала как у этих же работодателей, так и у других, то ей могут:

сформировать один электронный больничный (номер предоставляется каждому действующему работодателю);

несколько бумажных листков нетрудоспособности в отношении каждого места работы;

один больничный для представления его одному из работодателей.

Также ФСС отметил, что сотрудник-совместитель получает пособие по беременности и родам у всех работодателей. Но при условии, что она работала у них же в течение двух календарных лет до ухода в декрет.