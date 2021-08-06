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💵 Предлагают платить по 10 тыс. рублей за прохождение диспансеризации

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Рубрика Социальные пособия
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Новую выплату предложено платить за своевременное прохождение диспансеризации. Размер — 10 тыс. рублей. Платить ее будут раз в три года.

Такое предложение направила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на имя министра труда Антона Котякова. Текст письма есть в распоряжении RT.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы „Здоровая Россия“, предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в предложении.

По мнению Ирины Волынец, таким образом повысится уровень диагностики и выявления болезней на ранних стадиях. Что позволить улучшить здоровье населения и сократить бюджетные расходы на лечение болезней.

Как сообщает издание, прошедшим диспансеризацию предложено выдавать QR-коды через Госуслуги. По этим кодам человек сможет подать заявление на выплату 10 тыс. рублей.

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