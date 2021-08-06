👮 Налоговики вызвали на комиссию по контрагентам? Как защититься? Бесплатный вебинар

Массовая активизация ИФНС с конца 2020 г., повальное назначение выездных налоговых проверок вызывают беспокойство бизнеса, и это вполне понятно. С чем связано и как будет развиваться? Что делать, если на комиссию вызвали именно вас?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?». Он пройдет 10 августа, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем следующие вопросы:
- внедрение процедуры допроверочных «побудительных» к уплате комиссий ИФНС, кого это ждет;
- формы проведения «побудительных комиссий»;
- правовые основы проведения «побудительных комиссий»;
- как подготовиться к заседанию комиссии;
- что вам могут сказать и что важно услышать;
- тактика поведения;
- какое решение принять и какие риски оценить.
Спикеры:
- Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»;
- Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
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