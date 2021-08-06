Продуктовый магазин, ООО, УСН 15%, месячный оборот 3-4 млн. Стоит ли ведение учета 15 тыс. в месяц?

Бухгалтеру предлагают вести учет в продуктовом магазине, алкоголь не продают, оборот 3-4 млн в месяц. Сколько за это стоит попросить, с учетом, что предыдущая брала 15 тыс. в месяц. И стоит ли вообще браться за эту работу?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Уважаемые коллеги, поступил запрос на ведение учёта в продуктовом магазине. Оборот 3-4 млн в месяц.
И знаете сколько брала за это бухгалтер, которая ушла в декрет? 15 тыс. руб. Я спрашиваю: в неделю что ли? Нет, в месяц.
Вот я собственно спрашиваю, это реально? Может я давно не вела розницу и это фигня, но в моем понимании это самая муторная деятельность для буха».
В комментариях пишут о соотношении работы и вознаграждения:
«Есть такая поговорка „как уплачено, так и нафигачено“. Грамотный бухгалтер может минимизировать (оптимизировать) объём работ без потерь для качества учета. Неграмотный берет мало, но и делает откровенную „лажу“. Может человек просто не гнался за деньгой, делал прилично. Все надо смотреть индивидуально. ЕГАИС и онлайн-кассы вообще сильно облегчают работу, все операции прозрачны. Если есть ещё торговая программа и хорошо настроены выгрузки, буху главное держать руку на пульсе, не обязательно в каждой операции ковыряться».
Еще пишут, какие подводные камни могут быть:
«Много времени занимает ввод товаров или их корректировки, если товары водят например продавцы. Если заморочек с товарами нет, например, их контролирует директор или ИП, то легче. А кроме того не забывайте, что многие магазины до сих пор без касс (что конечно незаконно), только с терминалом работают».
Кто-то прямо пишет, что для бухгалтера в единственном лице 15 тыс. в данном случае — мало.
«Если бух в единственном числе, то мало. А предыдущая может стартанула на этой фирме, потому немного брала. Вела учёт и училась, как это делать. Всяко бывает».
Кому-то отказали в подобном предложении, названа была цена в 25 тыс. Сказали дорого.
«Мне сегодня директор розничного магазина позвонила, спросила сколько будет стоить обслуживание за месяц. Я сказала 25 т. р. Отказалась, сказала дорого».
Еще обратили внимание на тот момент, продает ли магазин алкоголь:
«Если алкоголь, то 100% ООО. Какая система налогообложения? ЕГАИС в какой программе вести собираетесь? Есть ли электронный документооборот с какой-то программой от поставщиков? Тут куча вопросов. В том числе и город имеет значение.
Если все делать одной, то это не подработка 100%. Кто Меркурий будет контролировать, не думаю, что вы разбираетесь в техкартах и сможете с 3-х кг мяса в Меркурий отказаться от 100гр. Про ЕГАИС вообще молчу.
Конечно, могу ошибаться. В декрете бухгалтеры работают и не бросают работу, сейчас все удаленно. А с посещением это совсем плохо, хотя город имеет значение».
Автор далее в комментариях писала, что алкоголь магазин не продает.
«Алкоголя нет, ООО на УСН 15%, единственный бух и товаровед ещё, первичка товароведа вроде бы».
На вопрос, сколько закупок в месяц, автор поста пока не смогла ответить, сама не узнавала еще. Но вообще советуют за эту работу не браться. По крайней мере, за те деньги, которые брала предыдущий бухгалтер.
Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать онлайн-курс «Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами». Со скидкой 20%.