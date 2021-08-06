Продуктовый магазин, ООО, УСН 15%, месячный оборот 3-4 млн. Стоит ли ведение учета 15 тыс. в месяц?

Бухгалтеру предлагают вести учет в продуктовом магазине, алкоголь не продают, оборот 3-4 млн в месяц. Сколько за это стоит попросить, с учетом, что предыдущая брала 15 тыс. в месяц. И стоит ли вообще браться за эту работу?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги, поступил запрос на ведение учёта в продуктовом магазине. Оборот 3-4 млн в месяц.

И знаете сколько брала за это бухгалтер, которая ушла в декрет? 15 тыс. руб. Я спрашиваю: в неделю что ли? Нет, в месяц.

Вот я собственно спрашиваю, это реально? Может я давно не вела розницу и это фигня, но в моем понимании это самая муторная деятельность для буха».

В комментариях пишут о соотношении работы и вознаграждения:

«Есть такая поговорка „как уплачено, так и нафигачено“. Грамотный бухгалтер может минимизировать (оптимизировать) объём работ без потерь для качества учета. Неграмотный берет мало, но и делает откровенную „лажу“. Может человек просто не гнался за деньгой, делал прилично. Все надо смотреть индивидуально. ЕГАИС и онлайн-кассы вообще сильно облегчают работу, все операции прозрачны. Если есть ещё торговая программа и хорошо настроены выгрузки, буху главное держать руку на пульсе, не обязательно в каждой операции ковыряться».

Еще пишут, какие подводные камни могут быть:

«Много времени занимает ввод товаров или их корректировки, если товары водят например продавцы. Если заморочек с товарами нет, например, их контролирует директор или ИП, то легче. А кроме того не забывайте, что многие магазины до сих пор без касс (что конечно незаконно), только с терминалом работают».

Кто-то прямо пишет, что для бухгалтера в единственном лице 15 тыс. в данном случае — мало.

«Если бух в единственном числе, то мало. А предыдущая может стартанула на этой фирме, потому немного брала. Вела учёт и училась, как это делать. Всяко бывает».

Кому-то отказали в подобном предложении, названа была цена в 25 тыс. Сказали дорого.

«Мне сегодня директор розничного магазина позвонила, спросила сколько будет стоить обслуживание за месяц. Я сказала 25 т. р. Отказалась, сказала дорого».

Еще обратили внимание на тот момент, продает ли магазин алкоголь:

«Если алкоголь, то 100% ООО. Какая система налогообложения? ЕГАИС в какой программе вести собираетесь? Есть ли электронный документооборот с какой-то программой от поставщиков? Тут куча вопросов. В том числе и город имеет значение.

Если все делать одной, то это не подработка 100%. Кто Меркурий будет контролировать, не думаю, что вы разбираетесь в техкартах и сможете с 3-х кг мяса в Меркурий отказаться от 100гр. Про ЕГАИС вообще молчу.

Конечно, могу ошибаться. В декрете бухгалтеры работают и не бросают работу, сейчас все удаленно. А с посещением это совсем плохо, хотя город имеет значение».

Автор далее в комментариях писала, что алкоголь магазин не продает.

«Алкоголя нет, ООО на УСН 15%, единственный бух и товаровед ещё, первичка товароведа вроде бы».

На вопрос, сколько закупок в месяц, автор поста пока не смогла ответить, сама не узнавала еще. Но вообще советуют за эту работу не браться. По крайней мере, за те деньги, которые брала предыдущий бухгалтер.