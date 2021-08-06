Разработали требования к доверенности для подписания документов ЭДО уполномоченным сотрудником

Стало известно содержание доверенности на подписание электронных документов уполномоченными лицами.
Проект приказа Минцифры был опубликован на портале правовых нормативных актов.
С 2022 года подписывать документы ЭДО по доверенности надо по-новому — читать тут.
В доверенность в машиночитаемом виде надо включить:
- наименование документа;
- наименование организации или ИП;
- сведения о лице, уполномоченном на подпись документов от имени ИП или компании;
- дата выдачи и номер доверенности;
- срок действия доверенности при наличии;
- перечень полномочий уполномоченного лица;
- код полномочий из классификатора, который еще разрабатывается;
- возможность или запрет на право передоверия полномочий;
- информационная система, в которой можно посмотреть информацию о досрочном прекращении действия этой доверенности;
- электронную подпись компании или ИП.
В отношении компании или ИП надо указать:
- полное наименование или ФИО предпринимателя;
- юр. адрес для компаний;
- СНИЛС для ИП;
- ИНН;
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- ОГРН или ОГРНИП.
В отношении уполномоченного лица на подпись в доверенности указвыется:
- ФИО;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- СНИЛС.
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