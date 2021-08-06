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Разработали требования к доверенности для подписания документов ЭДО уполномоченным сотрудником

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Рубрика ЭДО
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Стало известно содержание доверенности на подписание электронных документов уполномоченными лицами.

Проект приказа Минцифры был опубликован на портале правовых нормативных актов.

С 2022 года подписывать документы ЭДО по доверенности надо по-новому — читать тут.

В доверенность в машиночитаемом виде надо включить:

  1. наименование документа;
  2. наименование организации или ИП;
  3. сведения о лице, уполномоченном на подпись документов от имени ИП или компании;
  4. дата выдачи и номер доверенности;
  5. срок действия доверенности при наличии;
  6. перечень полномочий уполномоченного лица;
  7. код полномочий из классификатора, который еще разрабатывается;
  8. возможность или запрет на право передоверия полномочий;
  9. информационная система, в которой можно посмотреть информацию о досрочном прекращении действия этой доверенности;
  10. электронную подпись компании или ИП.

В отношении компании или ИП надо указать:

  • полное наименование или ФИО предпринимателя;
  • юр. адрес для компаний;
  • СНИЛС для ИП;
  • ИНН;
  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • ОГРН или ОГРНИП.

В отношении уполномоченного лица на подпись в доверенности указвыется:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • паспортные данные;
  • СНИЛС.

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