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Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости

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Рубрика УСН
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Если у компании на УСН есть недвижимость, стоимость которой исчисляется по кадастровой стоимости, то платить налог на имущество надо. В противном случае — нет.

Об этом напомнили налоговики в письме от 23.06.2021 № БС-4-21/8805@.

Упрощенцы-юрлица освобождены от уплаты налога на имущество. За исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Налоговая база по налогу определяется как кадастровая стоимость в отношении:

  • ТЦ и помещений в нем;
  • нежилых помещений для размещения офисов, торговых объектов, общепита и других услуг;
  • жилых помещений, гаражей, машино-мест и объектов незавершенного строительства.

С такого имущества компания на УСН должна уплачивать налог.

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