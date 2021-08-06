Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости

Если у компании на УСН есть недвижимость, стоимость которой исчисляется по кадастровой стоимости, то платить налог на имущество надо. В противном случае — нет.

Об этом напомнили налоговики в письме от 23.06.2021 № БС-4-21/8805@.

Упрощенцы-юрлица освобождены от уплаты налога на имущество. За исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Налоговая база по налогу определяется как кадастровая стоимость в отношении:

ТЦ и помещений в нем;

нежилых помещений для размещения офисов, торговых объектов, общепита и других услуг;

жилых помещений, гаражей, машино-мест и объектов незавершенного строительства.

С такого имущества компания на УСН должна уплачивать налог.