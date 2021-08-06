Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости

Если у компании на УСН есть недвижимость, стоимость которой исчисляется по кадастровой стоимости, то платить налог на имущество надо. В противном случае — нет.
Об этом напомнили налоговики в письме от 23.06.2021 № БС-4-21/8805@.
Упрощенцы-юрлица освобождены от уплаты налога на имущество. За исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.
Налоговая база по налогу определяется как кадастровая стоимость в отношении:
- ТЦ и помещений в нем;
- нежилых помещений для размещения офисов, торговых объектов, общепита и других услуг;
- жилых помещений, гаражей, машино-мест и объектов незавершенного строительства.
С такого имущества компания на УСН должна уплачивать налог.
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