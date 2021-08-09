Банки не обязаны выдавать налоговикам информацию о клиентах, добытую в рамках 115-ФЗ

Нет специальной нормы, обязывающей банк передавать налоговикам информацию и документы о мерах по отношению к клиентам по противодействию отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в рамках 115-ФЗ.

То есть банк такую информацию передавать в ИФНС не должен.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-2/9850@ от 13.07.2021.

Учитывая, что имеют место случаи направления территориальными налоговыми органами запросов в банки о предоставлении таких сведений и документов, ФНС обращает внимание на отсутствие у кредитных организаций правовых оснований для предоставления налоговым органам указанных сведений.

Вместе с тем по статье 86 НК налоговые органы вправе запросить у банка:

справки о наличии счетов, вкладов и об остатках денежных средств (драгметаллов) на счетах, вкладах;

выписки по операциям на счетах, по вкладам организаций, ИП и физлиц;

справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств;

сведения и копии документов (договор на открытие счета, заявление на открытие/закрытие счета, договор на систему "клиент — банк и т.д.)

карточки с образцами подписей и оттиска печати;

информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

ФНС поручила своим региональным управлениям незамедлительно довести это письмо до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.